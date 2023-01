Incidente a Trescore, coinvolto un bambino di 11 anni

Due donne ferite e un bambino di 11 anni coinvolto e fortunatamente illeso ma in ospedale per accertamenti. incidente verso le 16 di sabato 21 gennaio a Trescore, all’incrocio tra la statale 42 e via Sant’Ambrogio. L’urto è stato molto violento, inizialmente si temeva ci fossero feriti gravi, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.