L’addio a Bonomelli: «Eri un fiume di idee ed entusiasmo, non ti dimenticheremo»

Mercoledì 16 novembre è stato il giorno dell’ultimo saluto ad Angelo Bonomelli, l’imprenditore ottantenne di Trescore Balneario, fondatore dell’omonima società di servizi funebri e proprietario dell’hotel «Villa Ortensie» di Sant’Omobono, che la scorsa settimana è stato trovato morto in auto dopo essere stato narcotizzato e rapinato da 4 persone che ora si trovano in carcere con l’accusa di omicidio. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio da don Mauro Arizzi nella chiesa parrocchiale di Trescore, dove il feretro – una bara di colore blu ricoperta di ortensie – è arrivato dalla casa del commiato Bonomelli di Trescore. In chiesa con i familiari e i parenti c’erano amici, colleghi e dipendenti, tante persone che negli anni hanno conosciuto e stimato Bonomelli e che hanno voluto far sentire il loro affetto alla moglie Marilena, ai figli Emanuele, Michela e Cristina e ai nipoti.