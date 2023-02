L’addio a «Donni»: il ricordo più bello sarà il tuo sorriso

Parole commoventi, tanti fiori e striscioni: è stato così l’ultimo saluto a Fabioandres Doneda, l’operaio di 22 anni morto in un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato notte a Cenate Sopra. Martedì mattina, nel giorno dell’addio, in tanti si sono ritrovati alla casa del commiato «La Pace» di San Paolo d’Argon - paese in cui abitava - per un momento di raccoglimento. Sopra il feretro c’era una fotografia di Fabioandres e intorno composizioni floreali. A circondare la bara i genitori Milena e Fabio, la sorella Daniela e tantissimi amici, colleghi di lavoro e il sindaco Graziano Frassini.