Lite a Montello, 37enne accoltellato a una gamba: è caccia all’aggressore

Monica Armeli

Ancora una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in accoltellamento. Momenti di paura nella serata di domenica 18 maggio a Montello, in via Papa Giovanni XXIII, nel piazzale del ristorante etnico «Dessi kebab». È accaduto intorno alle 23. Coinvolti nella discussione due giovani, uno di questi era armato di coltello. Il bilancio è di un ferito, è un 37enne che ha riportato traumi non gravi a una gamba. Infine il fuggi fuggi, l’aggressore si è allontanato in macchina prima dell’arrivo dei carabinieri che lo stanno cercando.

L’allarme dal titolare

È stato il titolare del locale a lanciare l’allarme al 112. Sul posto il personale sanitario con un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore che ha trasportato il ferito all’ospedale di Seriate. Per le indagini i carabinieri della stazione di Calcinate che hanno raccolto le versioni dei testimoni. Dal ristorante il titolare ricostruisce la notte di paura: «Ero da solo nel locale e stavo guardando i social sul cellulare, erano le 23 – testimonia l’imprenditore pakistano –. All’improvviso ho sentito dall’esterno delle urla. Ho guardato fuori e c’erano due giovani, romeni, avranno avuto trent’anni e stavano litigando tra loro. Uno stava correndo a piedi e dietro di lui c’era un’auto che lo stava seguendo. Mi sono spaventato e mi sono chiuso dentro. Non li avevo mai visti, non sono clienti. Si sono fermati proprio nel piazzale qui davanti, quello in macchina è sceso e hanno proseguito la loro discussione».

«All’improvviso ho sentito dall’esterno delle urla. Ho guardato fuori e c’erano due giovani, romeni, avranno avuto trent’anni e stavano litigando tra loro» La lite è proseguita per alcuni minuti: «I due romeni continuavano ad urlare – prosegue nella ricostruzione il titolare – uno (quello che era arrivato in auto) era armato di coltello e ha colpito la parte posteriore della coscia dell’altro. Non avevo mai visto nulla di simile. Non si era mai verificato niente del genere davanti al locale. In quel momento è entrato un gruppetto di 4-5 clienti che erano estranei a quello che stava succedendo. Se non fossero arrivati loro me ne sarei andato perché quella scena di violenza mi ha spaventato molto. Abbiamo chiamato il 112. Il giovane accoltellato è rimasto a terra e l’aggressore si è allontanato in macchina. Dalle ferite è fuoriuscito molto sangue, ma era cosciente e parlava».

“Una scena impressionante”