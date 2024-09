Messaggi ai figli per denigrare la moglie, minacce e insulti: papà no-vax a processo

Si definiva davanti ai figli «colui che è eterna essenza incarnata». Parlava del suo ruolo da veggente e affermava di poter curare usando le mani, dove incanalava la sua energia. E poi, nel rifiutare la medicina tradizionale, preferiva l’«acqua miracolosa». E istigava i figli contro la madre, da cui si era separato nel 2016. L’uomo, 48 anni, italiano, residente in un paese della Val Cavallina – che ha un divieto di avvicinamento ai figli (omettiamo ulteriori dettagli sulla vicenda proprio a loro tutela) – è a processo per maltrattamenti perché, secondo la ricostruzione dell’accusa, ha messo in atto reiterate condotte «perturbatrici dell’equilibrio e dell’evoluzione psichica dei minori».

«Unito a una setta»

Dal canto suo lui, dopo la separazione, non firmava per i vaccini obbligatori dei figli. «Poi in presenza dei bambini ha iniziato a denigrarmi come mamma» e negava il Covid-19 con i figli. «Io ho fatto il vaccino e da allora i ragazzi non volevano più starmi vicino», mettendo in atto una serie di comportamenti negativi verso di lei. Con il padre che, secondo l’accusa, li incoraggiava a farla arrabbiare per poi registrare la sua reazione. «Mi bagnavano le lenzuola, mi hanno preso le chiavi dell’auto». Lei è riuscita a prendere il telefono che l’ex marito aveva dato al più piccolo, trovando messaggi dell’uomo di questo tenore: «Statele addosso, è tutta colpa sua», oltre a «vocali in cui li istigava contro di me», ha spiegato. I ragazzini non andavano a scuola e «avevano distribuito bigliettini in cui chiedevano aiuto dicendo che ero violenta e non gli facevo vedere il padre». Su indicazione dei Servizi sociali «ho nascosto i coltelli, il piccolo ne aveva infilato uno nel mio letto». E poi, insulti, minacce, sputi addosso. E anche e-mail agli assistenti sociali.