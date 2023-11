Moto tampona auto a San Paolo d’Argon: sbalzato a terra, grave un 33enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì, alle 14.10, a San Paolo d’Argon , in via Nazionale, all’altezza del distributore di carburante Eni. Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta, 33 anni, pakistano e residente a Pedrengo . È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ferito anche il passeggero, un 25enne che è stato medicato sempre all’ospedale cittadino, in codice giallo.

La dinamica dell’incidente

Stando alla prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembra che la moto abbia tamponato una Mercedes nera guidata da un uomo di San Paolo d’Argon. I due veicoli stavano viaggiando sulla stessa corsia, in direzione di Albano, e per cause che sono in corso di accertamento la moto ha urtato la macchina. Il conducente del motociclo è stato sbalzato a terra riportando ferite gravi. Anche il passeggero è caduto sull’asfalto in seguito all’urto.