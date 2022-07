Motociclista ancora grave, un testimone: «Un autocarro è scappato»

È ancora in gravi condizioni il motociclista di 41 anni che sabato sera è rimasto coinvolto in un incidente a Trescore sulla statale 42, in una zona periferica all’abitato ma molto trafficata e vicina a locali e ristoranti . L’uomo, residente a Carobbio degli Angeli, è ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni» dove i medici si sono riservati la prognosi. Stando alle informazioni raccolte domenica, non dovrebbe essere in pericolo di vita.