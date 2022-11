Motociclista morto, oggi l’interrogatorio. «Strada pericolosa»

Sarà interrogato mercoledì mattina 2 novembre in carcere, dal giudice per le indagini preliminari Riccardo Moreschi, l’operaio di 49 anni di Montello arrestato domenica con l’accusa di omicidio volontario per aver investito e ucciso in auto il motociclista Walter Angelo Monguzzi, 55 anni di Osio Sotto, per poi fuggire senza prestare soccorso.