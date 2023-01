Muore a soli 22 anni in un tragico incidente, dolore a San Paolo d’Argon: martedì l’ultimo saluto

Ancora sangue sulle strade della provincia. A Cenate Sopra nella notte tra venerdì e sabato, uno scontro violentissimo è costato la vita a Fabioandres Doneda, operaio di 22 anni che abitava a San Paolo d’Argon. L’incidente è accaduto verso l’una in via Gaverini, in una zona alla periferia, poco distante dalla frazione Val Predina. Secondo gli accertamenti della polizia stradale di Bergamo l’automobilista ha fatto tutto da solo. Lo confermano le immagini delle telecamere di un’abitazione vicina che ieri mattina sono state visionate dagli agenti.