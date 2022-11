Narcotizzato e ucciso per una rapina, i dipendenti di Bonomelli sotto choc: «Pensavamo a un malore»

Sarà sottoposta nelle prossime ore all’autopsia la salma di Angelo Bonomelli, l’imprenditore ucciso lunedì 7 novembre a Bergamo da quattro persone arrestate nella mattinata di giovedì 10 novembre: secondo quanto ricostruito dai carabinieri , i quattro avrebbero somministrato all’ottantenne fondatore del centro termale «Villa Ortensie» a Sant’Omobono un narcotizzante, mescolandolo in una bevanda che gli avevano offerto in un bar di Trescore, dove uno di loro si doveva incontrare con Bonomelli per questioni lavorative.