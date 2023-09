Nasconde 370 grammi di cocaina nella confezione dei biscotti: arrestato 33enne a Gorlago

Nascondeva 370 grammi di cocaina all’interno di una confezione di biscotti oltre a 2.695 euro in un cassetto e un bilancino di precisione : è quanto hanno reperito i Carabinieri in un’abitazione di Gorlago dopo un controllo. È così che un 33 enne, di origine marocchina, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito durante un servizio perlustrativo svolto nella serata del 18 settembre dai Carabinieri di Grumello del Monte: i militari dell’Arma hanno fermato un giovane a bordo di un’utilitaria a Bolgare per un controllo. Dati i precedenti in materia di stupefacenti i militari hanno controllato l’auto e hanno così trovato 50 grammi circa di cocaina suddivisi in 13 dosi, 400 grammi circa di hashish suddivisi in 5 panetti , nonché 1.450 euro.