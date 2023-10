Nuova scala per il castello di Mologno. Con l’omaggio allo storico custode Raineri

Domenica 1 ottobre due intitolazioni e un’inaugurazione hanno fatto di Mologno il centro della comunità casazzese per qualche ora. Il sindaco Sergio Zappella, accompagnato da assessori e consiglieri, da vari cittadini della frazione, dal corpo musicale Casazza 1922 e da rappresentanti delle associazioni e dell’Arma, ha condotto una cerimonia complessa, divisa in tre fasi.

Per prima cosa, verso le 10 ha tagliato il nastro della scalinata che porta al castello di Mologno. Il collegamento aveva subito un profondo restauro nel 2022. L’opera ha ripristinato la funzionalità della struttura, permettendo insieme di restituirle l’aspetto che aveva prima della sua ricostruzione in cemento negli anni ’60. «Il lavoro ha trasformato la scalinata – ha detto il sindaco – e dimostra quanto sia importante prendersi cura della bellezza dei nostri luoghi, in particolare di quelli storici».