Omicidio a Casazza, 32enne estradato dalla Spagna: «Non volevo uccidere»

«Sì, l’ho colpito, ma non volevo ucciderlo», ha confidato al suo legale. È lui, secondo l’accusa del pm Silvia Marchina, che coordina l’indagine dei carabinieri di Bergamo e di Clusone, ad aver sferrato un colpo impugnando un bicchiere, dopo il quale il 38enne ha perso i sensi ed è morto. Il nordafricano, ufficialmente senza fissa dimora, era poi fuggito con l’auto prestatagli da un 46enne di Spinone, che aveva abbandonato a Martinengo . Il 46enne, attualmente a piede libero, era stato arrestato per favoreggiamento, ma il gip non ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora a Spinone, annullato dopo il ricorso al Riesame dell’avvocato Cristina Pizzocaro.

Anche per M. R., il 29enne calabrese residente a Casazza arrestato con l’accusa di aver colpito Ivasiuk (con un pugno, per l’accusa; «gli ho dato uno schiaffo per calmarlo» ha sostenuto invece lui), il gip non ha convalidato l’arresto e ha disposto la scarcerazione senza misure motivando che non c’erano gravi indizi di colpevolezza. Contro quest’ultima decisione il pm Marchina ha presentato ricorso al tribunale del Riesame, che nei giorni scorsi ha ribaltato la decisione del gip, disponendo il carcere per il 29enne. Provvedimento che risulta tuttora congelato, dal momento che i legali del giovane, gli avvocati Michele Coccia e Pietro Funaro, hanno presentato ricorso in Cassazione.