Precipitò da 5 metri e morì in cantiere: confermate in appello le assoluzioni

Il commento alla sentenza

«I familiari di Marco Oldrati non commentano la decisione della Corte nei confronti dei cinque imputati – commenta Riccardo Rigonat, consulente Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella gestione di incidenti sul lavoro mortali, al quale i familiari della vittima si sono affidati - quel che è certo è che resta in loro un po’ di amaro in bocca, dal momento che solo il capo cantiere, a seguito di sua richiesta di patteggiamento, è stato condannato penalmente per quanto accaduto quel tragico 8 maggio del 2021. Che ci fossero elementi concreti e non fantomatici desideri di punizione dei familiari di Marco per sostenere una concorrente responsabilità anche degli altri imputati, è confermato dal fatto che è stata la magistratura stessa, nella persona del Pm, a chiedere il loro rinvio a giudizio e ad appellare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. Con i nostri legali fiduciari, stiamo agendo in ambito civilistico per ottenere il giusto risarcimento per questa ennesima quanto assurda morte in cantiere».