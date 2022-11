Prima della morte ripreso dalle telecamere: l’imprenditore cadde a terra dopo l’incontro con suoi aguzzini

Non è stato un «semplice» malore a uccidere Angelo Bonomelli, l’imprenditore 80enne di Trescore trovato senza vita nella sua auto a Entratico la mattina di martedì. Al termine di un’indagine-lampo, i carabinieri hanno fermato quattro persone con l’accusa di aver rapinato e ucciso l’anziano, che lunedì avevano incontrato in un bar di Entratico pare per discutere di un lavoro per il rilancio di Villa Ortensie, l’hotel delle terme di Sant’Omobono di proprietà di Bonomelli. I quattro invece l’hanno drogato con una pastiglia di «droga dello stupro», gli hanno rapinato l’orologio d’oro, il cellulare e mille euro in contanti.