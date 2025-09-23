Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 23 Settembre 2025
Rapina a Trescore, due uomini in carcere
L’OPERAZIONE. I fatti risalgono al 17 luglio. La vittima accerchiata e percossa con un bastone.
Operazione dei carabinieri a Trescore Balneario, tra il 18 e il 19 settembre. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata.
Rapina e minacce
I fatti risalgono al 17 luglio. I carabinieri erano intervenuti al parco pubblico di via Aldo Moro a Trescore dopo la richiesta pervenuta da un cittadino di origine marocchina, che dichiarava di aver subito una rapina da parte di alcuni connazionali, che lo avevano accerchiato e percosso con un bastone, portandogli via denaro ed effetti personali, minacciandolo di accoltellarlo e toglierli la vita se fosse passato di nuovo da quelle parti e se avesse chiamato le forze dell’ordine.
Le indagini
Avviati gli accertamenti e passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno rintracciato i presunti responsabili: due uomini di 40 e 27 anni, di nazionalità marocchina, irregolari sul territorio nazionale e con diversi precedenti, già noti ai militari della stazione di Trescore Balneario. Il Gip del Tribunale di Bergamo ha disposto la custodia cautelare in carcere.
L’attività dei carabinieri si inserisce in una più ampia operazione di controllo del territorio effettuata costantemente dalla stazione di Trescore Balneario e dal comando di Bergamo, per prevenire reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Vigilanza in risposta alle varie segnalazioni presentate dai residenti.
