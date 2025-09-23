Rapina a Trescore, due uomini in carcere

Rapina e minacce

I fatti risalgono al 17 luglio. I carabinieri erano intervenuti al parco pubblico di via Aldo Moro a Trescore dopo la richiesta pervenuta da un cittadino di origine marocchina, che dichiarava di aver subito una rapina da parte di alcuni connazionali, che lo avevano accerchiato e percosso con un bastone, portandogli via denaro ed effetti personali, minacciandolo di accoltellarlo e toglierli la vita se fosse passato di nuovo da quelle parti e se avesse chiamato le forze dell’ordine.