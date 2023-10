Ricarica il motorino elettrico al lavoro: operaio licenziato

Un operaio indiano di 50 anni è stato licenziato dalla ditta dove lavorava per aver ricaricato in azienda il suo motorino elettrico. Il caso è arrivato lo scorso 12 settembre davanti al Tribunale del lavoro di Bergamo, dove il giudice Monica Bertoncini ha chiesto alle parti di arrivare a una conciliazione. L’esito si saprà soltanto il prossimo ottobre, quando è stata fissata la nuova udienza. Dal canto suo, il lavoratore si è giustificato sostenendo di aver speso soltanto 25 centesimi di elettricità di proprietà dell’azienda – la «Novella Bio» di Trescore – e che, a suo avviso, il licenziamento sarebbe scattato solo per questioni legate alla sua attività sindacale, visto che è rappresentante sindacale per la Cub, la Confederazione unitaria di base. Tanto che i suoi difensori, gli avvocati dello studio legale «Diritti e lavoro» di Milano vedono nel licenziamento una ritorsione per la sua attività e ne chiedono il reintegro con tanto di risarcimento per i mancati stipendi.