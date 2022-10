Rifiuti urbani, ad Entratico arriva l’«app» per la raccolta a prova di errore

La politica green di Entratico passa anche da una nuova applicazione digitale. Come in altri 1.200 Comuni italiani circa, l’Amministrazione ha deciso di adottare e mettere a disposizione dei cittadin i «Junker app», una piattaforma sviluppata per rendere più efficace la gestione dei rifiuti urbani e svolgere una raccolta differenziata a prova di errore.