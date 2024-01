Schianto sabato a Ranzanico, ancora grave la coppia di fidanzati

In base alle ricostruzioni effettuate dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Clusone, alla guida di una Volkswagen Polo c’era un 29enne e accanto a lui, sul sedile del passeggero, la fidanzata di 25 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente, mentre affrontava un tratto rettilineo della statale, viaggiando in direzione di Casazza e Bergamo, ha perso il controllo della propria vettura che è andata prima verso destra sbattendo violentemente contro un albero al bordo della carreggiata e da lì è rimbalzata fino ad attraversare tutta la strada e finendo la propria corsa contro il guardrail laterale dell’altra corsia.