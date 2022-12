Schianto tra due auto, incidente a Trescore. Coinvolto anche un bambino - Foto

Un incidente si è verificato a Trescore Balneario, in via Cervi intorno alle 17.30 di domenica 4 dicembre, nei pressi della caserma dei Carabinieri. Due le auto che si sono scontrate, tre i feriti oltre al coinvolgimento di un bambino di 3 anni, seduto sul seggiolino. Fortunatamente le condizioni delle tre persone non sono gravi: i tre sono stati estratti dalle vetture, una Renault e una Volvo, dai Vigili del fuoco.