Scomparsa a Milano dopo il turno di lavoro, nessuna notizia di Asmau

Sono ancora in corso le ricerche di Asmau Abdul Nasir, ventenne residente a Casazza, scomparsa da lunedì 19 gennaio dopo essersi recata a Milano per motivi di lavoro. La famiglia non ha più avuto sue notizie dal primo pomeriggio dello stesso giorno.

La ragazza lavora in un locale nei pressi di Piazza Duomo e alle 15,15 di lunedì ha avvisato il padre della fine imminente del turno. Successivamente, però, dalle 16 i due telefoni risultano spenti.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato gli accertamenti, concentrandosi sugli ultimi spostamenti e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.