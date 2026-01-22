Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Giovedì 22 Gennaio 2026

Scomparsa a Milano dopo il turno di lavoro, nessuna notizia di Asmau

L’APPELLO. Asmau Abdul Nasir, quasi 21 anni, è scomparsa lunedì 19 gennaio a Milano dopo il turno di lavoro in zona Duomo: ultimi contatti alle 15.15, poi telefoni spenti.

Monica Armeli
Monica Armeli
Asmau Abdul Nasir
Asmau Abdul Nasir

Casazza

Sono ancora in corso le ricerche di Asmau Abdul Nasir, ventenne residente a Casazza, scomparsa da lunedì 19 gennaio dopo essersi recata a Milano per motivi di lavoro. La famiglia non ha più avuto sue notizie dal primo pomeriggio dello stesso giorno.

La ragazza lavora in un locale nei pressi di Piazza Duomo e alle 15,15 di lunedì ha avvisato il padre della fine imminente del turno. Successivamente, però, dalle 16 i due telefoni risultano spenti.
I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato gli accertamenti, concentrandosi sugli ultimi spostamenti e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Al momento della scomparsa indossava jeans larghi, una giacca a vento nera e portava occhiali da vista e una borsa a tracolla.
La notizia ha suscitato forte preoccupazione in paese. Chiunque sia in possesso di informazioni utili contatti il 112 o l’associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casazza
Sociale
Questioni sociali (generico)
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Politica
Enti locali
famiglia
Asmau Abdul Nasir
Carabinieri
Penelope Lombardia