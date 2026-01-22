Cronaca / Valle Cavallina
Giovedì 22 Gennaio 2026
Scomparsa a Milano dopo il turno di lavoro, nessuna notizia di Asmau
L’APPELLO. Asmau Abdul Nasir, quasi 21 anni, è scomparsa lunedì 19 gennaio a Milano dopo il turno di lavoro in zona Duomo: ultimi contatti alle 15.15, poi telefoni spenti.
Casazza
Sono ancora in corso le ricerche di Asmau Abdul Nasir, ventenne residente a Casazza, scomparsa da lunedì 19 gennaio dopo essersi recata a Milano per motivi di lavoro. La famiglia non ha più avuto sue notizie dal primo pomeriggio dello stesso giorno.
La ragazza lavora in un locale nei pressi di Piazza Duomo e alle 15,15 di lunedì ha avvisato il padre della fine imminente del turno. Successivamente, però, dalle 16 i due telefoni risultano spenti.
I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato gli accertamenti, concentrandosi sugli ultimi spostamenti e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.
Al momento della scomparsa indossava jeans larghi, una giacca a vento nera e portava occhiali da vista e una borsa a tracolla.
La notizia ha suscitato forte preoccupazione in paese. Chiunque sia in possesso di informazioni utili contatti il 112 o l’associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.
© RIPRODUZIONE RISERVATA