Si finge parente, abbraccia anziana e le sfila l’orologio - Video

Una truffa in strada in pieno giorno e in pieno centro è stata messa a segno giovedì mattina a San Paolo d’Argon. Nel mirino una donna anziana del paese, derubata dell’orologio d’oro. È accaduto intorno a mezzogiorno. La signora, ottant’anni, stava camminando da sola sul marciapiedi e si stava recando a casa.

La truffa in centro a San Paolo d’Argon

Il fatto è successo in una zona centrale e frequentata: in via dei Benedettini, all’altezza di via Dante dove c’è anche l’oratorio oltre ad alcune attività produttive e abitazioni. L’anziana è stata avvicinata da una giovane donna che si è spacciata per una familiare. Ma non era vero. La truffatrice ha iniziato a baciarla e abbracciarla fingendo entusiasmo nel rivedere la parente. Purtroppo era solo un raggiro per derubarla. La ragazza ha sfilato l’orologio d’oro della malcapitata vittima che non è riuscita ad opporre resistenza. Arraffato il bottino, la malvivente si è allontanata di corsa raggiungendo una macchina scura parcheggiata a bordo strada, su cui c’erano un gruppo di due-tre giovani. L’auto si è poi allontana lungo via Dante facendo perdere le proprie tracce.

Il luogo dove è stata perpetrata la truffa nei confronti di un’anziana, derubata dell’orologio d’oro

(Foto di Monica Armeli)

L’allarme lanciato dalla vittima

La vittima della truffa ha dato l’allarme: in quel momento in via dei Benedettini stavano passando degli impiegati del Comune che hanno portato la donna in municipio. La signora è illesa ma in evidente stato di choc. Dell’accaduto sono stati informati gli agenti della Polizia dei Colli per gli accertamenti. «Stavamo passando in quella zona – racconta un impiegato comunale – e abbiamo visto l’anziana in difficoltà. Ci ha raccontato quello che le era appena successo». Al vaglio ci sono i filmati delle telecamere per risalire al veicolo.