Si getta nel lago d’Endine e non riemerge: sott’acqua per un’ora, muore sedicenne

Primo caldo e primi tuffi nei nostri laghi per cercare un po’ di refrigerio, e si conta subito la prima vittima. Dopo il diciottenne egiziano Mohamed Alì Samy Sayed, annegato a Calcio nel fiume Oglio, ieri (22 giugno) a Spinone al Lago è annegato un altro ragazzo di origini egiziane: aveva appena sedici anni e viveva in provincia di Cremona all’interno di una comunità per minori arrivati in Italia senza i genitori. Con i suoi coetanei e gli educatori aveva raggiunto ieri mattina la Val Cavallina e il lago di Endine per una gita: la giornata all’aria aperta prevedeva anche il bagno. Forse perché non sapeva nuotare, forse a causa di un malore , è sparito sott’acqua dove è rimasto per circa un’ora : quando è stato ritrovato e riportato a riva, per lui ormai non c’era più nulla da fare.