Siccità, in 21 paesi bergamaschi l’acqua arriva con le autobotti

Resta forte la preoccupazione per la siccità nella Bergamasca. Nonostante i temporali degli ultimi giorni in più zone della provincia, infatti, la scarsità di acqua continua a rappresentare un’emergenza per agricoltura e acquedotti. A fotografare bene l’attuale situazione orobica sono i dati forniti dal gestore del servizio idrico integrato Uniacque nel consueto report settimanale sulla siccità. Dati che evidenziano un aumento dei Comuni – tra quelli gestiti da Uniacque –, da 50 a 52, in cui il rischio è considerato moderato (secondo i tre scenari individuati proprio da Uniacque di rischio crescenti, ordinario, moderato ed elevato, quello moderato indica che la risorsa è disponibile a condizione di ridurre gli usi non essenziali). Due in più, Taleggio e Valtorta, rispetto al monitoraggio della settimana precedente.