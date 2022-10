55enne muore dopo una lite a Montello: l’investitore arrestato per omicidio volontario - Il video

Le manette sono scattate intorno alle 13.30 di domenica 30 ottobre. Il tutto è scaturito intorno alle ore 12.30, in Via Papa Giovanni, a Montello, quando, in corrispondenza di un incrocio, è nato un diverbio per questioni inerenti la circolazione stradale: il 49enne era alla guida di una Fiat Panda mentre il 55enne, di Osio Sotto, era in sella a una motocicletta.