Telecamere leggi targhe, scoperti 10mila veicoli con irregolarità

Il 2023 è iniziato con nuove telecamere e lettori targhe nei paesi dell’Unione intercomunale dei Colli. A Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Gorlago, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri sono appena arrivati nuovi «occhi elettronici» per monitorare i mezzi che circolano in zona. Sono stati investiti in tutto 100mila euro di risorse dell’ente per 50 nuove telecamere, facendo salire il numero a 180, e 11 nuovi lettori targhe, per un totale di 39. Un passo in avanti nel potenziamento dei controlli, per verificare la regolarità dei veicoli che circolano in zona. Nella settimana dal 17 al 24 febbraio, attraverso gli attuali 39 varchi, sono transitati in tutto oltre 663mila veicoli, di questi 7.320 sono risultati sprovvisti di revisione e 2.295 non erano assicurati.