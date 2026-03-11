Burger button
Cronaca / Valle Cavallina Mercoledì 11 Marzo 2026

Trescore, operaio ferito dalla caduta di un pannello nel cantiere delle Poste

L’INFORTUNIO. L’incidente è avvenuto mercoledì 11 marzo verso le 14 in via ospedale.

Trescore Balneario

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di mercoledì 11 marzo a Trescore Balneario. I soccorsi sono stati allertati alle 14 da via ospedale, dove un operaio impegnato nel cantiere di ristrutturazione dell’edificio che ospita le poste si è infortunato.

L’uomo, un operaio di 45 anni dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori, è stato colpito da un pannello. I sanitari sono accorsi sul posto in codice rosso con un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore e un’auto medica da Bergamo. Valutate meno preoccupanti del previsto le condizioni del ferito, lo hanno trasportato all’ospedale Bolognini di Seriate in codice giallo.

