Valpredina, una storia d’amore lunga 40 anni: tutto iniziò con una donazione

«Se oggi ancora ci fossero i coniugi Enzo e Lucia Bardoneschi , potrebbero dire che abbiamo realizzato qualcosa di importante , e questo qualcosa è legato all’educazione ambientale. La nostra funzione è riuscire a far capire l’importanza della natura e della tutela della biodiversità . Non c’è futuro senza un rapporto equilibrato con la natura».

Una donazione in vita

Enzo Mauri, direttore della riserva naturale di Valpredina Oasi Wwf di Valpredina a Cenate Sopra, parla in occasione del 40° compleanno dell’Oasi. Una storia nata dalla generosità dei coniugi Enzo e Lucia Bardoneschi che il 6 ottobre 1983 donarono la loro proprietà, sul versante meridionale del monte Misma, al Wwf. «Nella nostra associazione - ricorda Enzo Mauri – le donazioni in vita come quella dei Bardoneschi sono molto importanti. Ce ne sono diverse decine in Italia. Attraverso queste operazioni l’associazione è riuscita a realizzare progetti significativi che si sono concretizzati prima e meglio».