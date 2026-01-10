Cronaca / Valle di Scalve
Sabato 10 Gennaio 2026
Infortuni in montagna: quattro interventi in Bergamasca, due con l’elisoccorso
SPORT INVERNALI. La più grave è una donna di 27 anni che ha picchiato violentemente il viso sulla neve sulle piste di Colere.
Colere
Giornata di lavoro impegnativa per i soccorritori del 112 di Areu quella di sabato 10 gennaio. Tre interventi sulle piste e uno in montagna per cadute nella mattinata.
La più grave è quella che ha visto una sciatrice di 27 anni cadere e battere violentemente il viso sulla neve a Colere verso le 14.20: nonostante la bassa velocità il trauma riportato è stato violento tanto da prevedere l’intervento dell’elisoccorso partito da Bergamo e che poi ha portato la donna in ospedale, al Papa Giovanni XXIII, in codice giallo.
Meno grave, invece, l’infortunio accorso a una 18 enne agli Spiazzi di Gromo alle 14.15. La giovane ha riportato un trauma al ginocchio a seguito di una caduta in pista. Soccorsa dalla Croce Blu, è stata trasportata all’ospedale di Piario per controlli.
Sempre a Colere alle 12.30 un altro intervento per un 61enne, soccorso dalla Croce Rossa di Vilminore e portato in ospedale a Piario in codice giallo.
Infine a Valbondione due escursionisti di 29 anni sono caduti presumibilmente per il ghiaccio, nonostante siano stati allertati Soccorso alpino e elisoccorso alla fine non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.
