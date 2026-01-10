Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle di Scalve
Sabato 10 Gennaio 2026

Infortuni in montagna: quattro interventi in Bergamasca, due con l’elisoccorso

SPORT INVERNALI. La più grave è una donna di 27 anni che ha picchiato violentemente il viso sulla neve sulle piste di Colere.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Elisoccorso in azione a Coleree Valbondione nella mattinata di sabato 10 gennaio per soccorrere sciatori ed escursionisti caduti e infortunati
Elisoccorso in azione a Coleree Valbondione nella mattinata di sabato 10 gennaio per soccorrere sciatori ed escursionisti caduti e infortunati
(Foto di Archivio)

Colere

Giornata di lavoro impegnativa per i soccorritori del 112 di Areu quella di sabato 10 gennaio. Tre interventi sulle piste e uno in montagna per cadute nella mattinata.

La più grave è quella che ha visto una sciatrice di 27 anni cadere e battere violentemente il viso sulla neve a Colere verso le 14.20: nonostante la bassa velocità il trauma riportato è stato violento tanto da prevedere l’intervento dell’elisoccorso partito da Bergamo e che poi ha portato la donna in ospedale, al Papa Giovanni XXIII, in codice giallo.

Meno grave, invece, l’infortunio accorso a una 18 enne agli Spiazzi di Gromo alle 14.15. La giovane ha riportato un trauma al ginocchio a seguito di una caduta in pista. Soccorsa dalla Croce Blu, è stata trasportata all’ospedale di Piario per controlli.

Sempre a Colere alle 12.30 un altro intervento per un 61enne, soccorso dalla Croce Rossa di Vilminore e portato in ospedale a Piario in codice giallo.

Infine a Valbondione due escursionisti di 29 anni sono caduti presumibilmente per il ghiaccio, nonostante siano stati allertati Soccorso alpino e elisoccorso alla fine non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colere
Bergamo
Gromo
Valbondione
Sport
Sci alpino
Salute
Malattia
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
112
Areu
Papa Giovanni XXIII
croce blu
croce rossa