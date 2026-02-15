Riapre anche di notte la galleria sulla Via Mala

Il cantiere e le proroghe

Il cantiere si sarebbe dovuto concludere, secondo l’ordinanza pubblicata inizialmente, il 2 dicembre, ma da lì si sono susseguite delle proroghe, che hanno spostato la data di conclusione dei lavori, e quindi di riapertura, in avanti, fino all’ultimo posticipo, annunciato alla fine di gennaio, che ha portato la data di fine al 15 febbraio. Dietro le proroghe, le complicazioni dei lavori per le condizioni della volta che si sono rivelate peggiori del previsto, ma anche le temperature rigide delle scorse settimane. «È servita tanta pazienza, sicuramente i continui rinvii di quindici giorni alla volta hanno rappresentato un problema – ammette il sindaco di Vilminore, Pietro Orrù –. I lavori erano necessari, adesso abbiamo una galleria in condizioni di sicurezza». La Via Mala rappresenta una delle principali vie di collegamento della Valle di Scalve, insieme al Passo della Presolana. In questi mesi i disagi della chiusura hanno interessato soprattutto i lavoratori trasfertisti e turnisti che erano abituati a spostarsi lungo la statale 294 anche in orario notturno.