«Difficoltà infinite, ci spinge la passione»

Daniele non nasconde le difficoltà: «Sono infinite - sorride -. Il nostro è un mestiere antico, che prova a resistere in un mondo moderno. Ci spinge la passione per gli animali e il legame con la tradizione di famiglia». Conciliare il lavoro che lo porta spesso lontano da casa con la vita di famiglia non è certo facile: «Ho tre figli: Erik, Cristian e Angela, di 15, 11 e 10 anni – spiega Daniele –. Mia moglie Manuela viene da una famiglia di pastori, quindi sapeva già in anticipo cosa avrebbe comportato per me questo mestiere.