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Cronaca / Valle di Scalve Giovedì 20 Agosto 2026

Schilpario, torrente ingrossato: soccorsi 18 scout in difficoltà

MALTEMPO. Il gruppo di Grosseto è stato raggiunto e messo in sicurezza dal Soccorso alpino nella mattinata del 20 agosto. Per la stazione di Schilpario è stato il secondo intervento in poche ore.

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Redazione Web
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Schilpario, torrente ingrossato: soccorsi 18 scout in difficoltà

Diciotto ragazzi sono stati soccorsi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, dopo essere rimasti in difficoltà a causa dell’improvviso ingrossamento di un torrente. Si tratta di un gruppo scout della provincia di Grosseto impegnato in un campo in Valle di Scalve. L’allarme è scattato poco dopo le 11 a Schilpario, in Val di Scalve. Il gruppo non riusciva più a proseguire in sicurezza a causa dell’aumento della portata dell’acqua.

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Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione di Schilpario della VI Delegazione Orobica. I soccorritori hanno raggiunto i 18 ragazzi, li hanno messi in sicurezza e poi accompagnati fino alla strada.

Per la stazione di Schilpario si è trattato del secondo intervento nel giro di poche ore. Poco prima della mezzanotte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, il Soccorso alpino era infatti stato attivato per la segnalazione di una persona dispersa. La persona è stata successivamente ritrovata in un luogo sicuro e l’intervento si è concluso intorno alle 2 del mattino.

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