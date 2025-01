Scivola sul ghiaccio a Vilminore: grave un bimbo di 8 anni

Un bambino di 8 anni è stato trasportato in ospedale a Brescia in gravi condizioni dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio in un prato a Vilminore di Scalve. È successo nel primo pomeriggio di sabato 11 gennaio nella frazione Nona.

Soccorso da un carabiniere di Clusone

Il bambino, di origine australiana, stava camminando con i genitori in un prato ricoperto di neve ghiacciata. All’improvviso avrebbe perso l’equilibrio, scivolando per alcuni metri fino a cadere sulla strada sottostante (via Monte Gromo all’altezza del civico 8) dopo un volo di alcuni metri. Il piccolo è stato soccorso da un carabiniere della compagnia di Clusone e poi dal personale del 118. Il bambino, dopo le prime cure sul posto degli operatori sanitari, è stato trasportato con l’elicottero agli Spedali Civili. Non sarebbe in pericolo di vita.