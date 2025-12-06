Sulle Orobie si torna a sciare: stazioni quasi tutte aperte

Come da tradizione, almeno per gli ultimi anni, è con il ponte dell’Immacolata che la stagione sciistica prende ufficialmente il via. E, fatto salvo per alcuni casi di anticipo già al fine settimana scorso, si conferma anche quest’anno l’appuntamento tanto atteso dagli appassionati dello sci.

Hanno aperto le danze venerdì 5 dicembre Colere e il Monte Pora, mentre altri, come Foppolo, Lizzola e Piazzatorre, Oltre il Colle, inaugureranno sabato la stagione dello sci alpino. Ma c’è anche c’è chi, come Valtorta e i Piani di Bobbio, a partire dal 29 novembre non si è mai fermato.

«Da sabato scorso abbiamo tenuto aperti tutti gli impianti tutti i giorni - spiega Massimo Fossati, da Valtorta -. L’affluenza è sempre stata buona: sabato e domenica scorso abbiamo avuto circa tremila persone al giorno, in settimana tra le 800 e le mille persone».

In vista del grande afflusso atteso per il ponte, ha preso il via ieri la stagione al Monte Pora, con quello che anche i gestori definiscono una sorta di antipasto dell’inverno. «Abbiamo aperto solo la seggiovia del Termen, mentre finivamo di sistemare le altre piste - riferisce Maurizio Seletti, ad di Irta -. È stato utile per avere una giornata di prova, in cui verificare, con un afflusso limitato dato che si trattava di un giorno feriale, che tutto funzionasse regolarmente». Da oggi aperti anche gli impianti di Valzelli e Cima Pora, oltre ai campi scuola.

«Le condizioni di innevamento - aggiunge Seletti - fino a qualche giorno fa erano ottime, poi qualche giorno di brutto tempo ha portato via un po’ di neve, ma il grande lavoro svolto con l’innevamento artificiale ci permette di arrivare pronti al via».

Buone, comunque, le presenze del primo giorno: «Hanno sciato circa 200 persone, ma molti sono venuti comunque per iscriversi alle scuole di sci, per acquistare lo stagionale o ritirare quello che avevano acquistato in prevendita, per noleggiare le attrezzature o prenotare gli armadietti». Bisognerà attendere il 13-14 dicembre per l’apertura del nuovo noleggio e della caffetteria «Al bicerì», in piazzetta, mentre il nuovo skilift del Magnolini sarà pronto per le vacanze natalizie. Partenza, in formato ridotto, venerdì anche a Colere. «Abbiamo aperto cabinovia, seggiovia esaposto, seggiovia triposto e nastro trasportatore, così da poter sciare sulla pista Presolana, la bretella alta e la bretella bassa Presolana - riferiscono da Rs Impianti -. Continuiamo a lavorare, sperando che le temperature ce lo consentano, per aprire progressivamente anche le altre piste».

Dopo l’anticipo con la messa in funzione, nel fine settimana scorso, della sciovia del Donico, al Passo della Presolana si riparte oggi, con l’apertura ancora limitata alla sola pista servita dallo skilift del Donico.