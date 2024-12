Valle Seriana, a Clusone centro affollato. Tanta gente sulle piste, complice la giornata di sole

Tanti turisti mischiati ai seriani hanno optato per un giro in centro a Clusone per i mercatini di Natale, che proseguono fino al 29 dicembre e il Villaggio degli Elfi. Piazza Orologio è stata animata da uno spettacolo di burattini, mentre, prime ore del pomeriggio, in molti hanno scelto di portare i bimbi al nuovo parco del Castello.