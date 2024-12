Santo Stefano a spasso: Mura prese d’assalto, bene ristoranti e musei - Foto

Sin dalla mattina, complice la bella giornata di sole, tantissima gente ha scelto di trascorrere qualche ora a passeggio, anche per smaltire piatti, libagioni e panettone accumulati in questi giorni.

Code si registrano alla stazione della funicolare in viale Vittorio Emanuele, anche se in molti hanno scelto di avventurarsi a piedi sulle Mura, dove pullulano centinaia di persone

Centro piacentiniano e naturalmente Città Alta sono le mete più ambite anche da tanti visitatori e turisti che, dopo la pausa natalizia delle compagnie aeree, hanno ricominciato ad arrivare nel capoluogo. Code si registrano alla stazione della funicolare in viale Vittorio Emanuele, anche se in molti hanno scelto di avventurarsi a piedi sulle Mura, dove pullulano centinaia di persone.

Ancora successo per i ristoranti

Archiviato con successo il pranzo di Natale, anche per Santo Stefano i ristoranti registrano buone presenze di commensali, con tanti tavoli all’aperto nonostante il clima invernale, mentre in molti hanno optato per una gita culturale, in visita al museo.