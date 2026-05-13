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Cronaca / Valle di Scalve Mercoledì 13 Maggio 2026

Vilminore, colpito al volto da un disco partito dal tornio: ferito un operaio di 62 anni

L’INFORTUNIO. L’uomo, 62 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ats ha disposto il divieto d’uso del macchinario.

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Vilminore, colpito al volto da un disco partito dal tornio: ferito un operaio di 62 anni
Un uomo di 62 anni si è infortunato al tornio a Vilminore: trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì 13 maggio a Vilminore di Scalve. L’allarme è scattato attorno alle 9.15 in un impianto lavorativo di località Ponte Formello. Coinvolto un uomo di 62 anni, residente a Vilminore. Secondo quanto ricostruito, mentre stava lavorando a un tornio sarebbe stato colpito al volto da un disco in plastica partito dal macchinario.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, dopo le prime cure, hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Presenti anche i tecnici di Ats che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche è stato disposto il divieto d’uso del macchinario coinvolto nell’incidente. Non è stato invece disposto alcun sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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