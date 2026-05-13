Vilminore, colpito al volto da un disco partito dal tornio: ferito un operaio di 62 anni

Infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì 13 maggio a Vilminore di Scalve . L’allarme è scattato attorno alle 9.15 in un impianto lavorativo di località Ponte Formello. Coinvolto un uomo di 62 anni , residente a Vilminore. Secondo quanto ricostruito, mentre stava lavorando a un tornio sarebbe stato colpito al volto da un disco in plastica partito dal macchinario.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, dopo le prime cure, hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Presenti anche i tecnici di Ats che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche è stato disposto il divieto d’uso del macchinario coinvolto nell’incidente. Non è stato invece disposto alcun sequestro.