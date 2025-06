Addio maestra Chiara Mazza, storica insegnante di sostegno di Rota Imagna

È stata insegnante di sostegno per 25 anni nella scuola primaria di Almenno San Salvatore, la maestra Chiara Mazza di Rota d’Imagna . Si è spenta giovedì a 70 anni, lasciando il marito Luigi Mazzucotelli, sindaco di Blell o, e le figlie Ambra e Carola con le rispettive famiglie.

Chi era Chiara Mazza

Originaria del Salento, preso il diploma di maestra nel 1977 si era trasferita nella provincia di Bergamo e, per qualche anno, aveva fatto l’animatrice nelle colonie estive di Rota d’Imagna, per poi diventare insegnante di sostegno alle elementari di Almenno San Salvatore. Nel 1982 è convolata a nozze con Luigi Mazzucotelli, agente di Polizia locale a Rota. Alla scuola almennese ha seguito soprattutto gli alunni con disabilità, con il plauso di dirigenti scolastici, colleghi e genitori. Una decina di anni fa è andata in pensione, dedicandosi alla casa e alle adorate nipoti: Bianca, Perla e Nina.