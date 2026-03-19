Almè, controllo stradale finisce in inseguimento: arrestato con oltre 35 grammi di cocaina

I carabinieri hanno fermato un uomo trovato in possesso di oltre 35 grammi di cocaina, bilancino e altri strumenti legati allo spaccio.

Il tentativo di fuga durante il controllo

I fatti risalgono alla mattinata del 12 marzo, quando i militari della Stazione di Villa d’Almè, con il supporto dei colleghi di Almenno San Salvatore, hanno fermato un 55enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine.

Durante il controllo, dopo un primo atteggiamento collaborativo, l’uomo ha improvvisamente lanciato un giubbotto contro un carabiniere ed è ripartito a forte velocità nel tentativo di fuggire. Ne è nato un breve inseguimento, concluso poco dopo con il blocco del veicolo senza conseguenze per i militari.

La droga e il materiale sequestrato

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di: 17 involucri termosaldati contenenti, cocaina per un totale di 35,36 grammi, un bilancino di precisione, un coltello e un telefono cellulare. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Arresto, misura cautelare e carcere

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice, dopo la convalida con rito direttissimo, aveva inizialmente disposto l’obbligo di dimora a Grumello del Monte con firma quotidiana.