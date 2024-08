Almenno, continue violenze fisiche e verbali: lei vai dai carabinieri, lui finisce in carcere

Ha raccontato ai carabinieri dei maltrattamenti fisici e verbali che subiva quotidianamente: è così che i militari dell’Arma hanno fatto scattare il codice rosso a tutela di una donna che conviveva con un 49enne, italiano già sottoposto a misure alternative di affidamento in prova ai servizi sociali per vecchi reati . Nella mattinata del 15 agosto l’uomo, di Almenno San Salvatore, è stato arrestato e portato in carcere a Bergamo.

Il 49enne, che era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per vecchi reati contro il patrimonio commessi nel 2020, nell’ultimo anno ha commesso numerose aggressioni fisiche e verbali contro la compagna convivente. La donna, esasperata dalla situazione e dopo l’ennesimo litigio, ha avuto la forza e il coraggio di chiedere aiuto ai Carabinieri il 13 agosto. Pur non avendo intenzione di denunciare formalmente il compagno, ha riferito dei maltrattamenti subiti. Immediatamente è stata attivata la procedura prevista per il codice rosso ed è stata data comunicazione all’Autorità giudiziaria. Dopo meno di 48 ore è stata disposta la sospensione della precedente misura alternativa alla detenzione e disposta la carcerazione dell’uomo.