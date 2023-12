Almenno e Villa d’Almé piangono Ivan, morto in moto a Rovereto

Ivan Cattaneo, il centauro 32enne che sabato pomeriggio ha perso la vita a Rovereto in un incidente stradale , da pochi mesi abitava ad Almenno San Salvatore in una palazzina di via Cimaer 44. Il motociclista era originario di Villa d’Almè, in via San Rocco, dove ha vissuto con i genitori Renato e Caterina Caccia e i fratelli più giovani Luca e Paola.

La dinamica dell’incidente

Cattaneo amava andare in moto e proprio mentre viaggiava in sella alla sua «Honda Cbr 1000» sabato scorso verso le 13,45 è uscito di strada all’altezza di una curva dopo l’uscita dalla galleria di Tierno in direzione Rovereto e si è schiantato contro il guardrail. Il personale sanitario è arrivato con l’elisoccorso, ha cercato di rianimarlo ma le gravi le ferite riportate dal 32enne nell’urto violento contro il guardrail non gli hanno dato scampo.

La tragedia è stata vissuta in prima persona da due compagni di viaggio di Cattaneo, anche loro in sella alle proprie moto. La salma del 32enne è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Mori, vicino a Rovereto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A Rovereto sono arrivati i famigliari di Ivan per il riconoscimento. È probabile che questa sera arrivi l’autorizzazione affinché le onoranze funebri «Ferrari» possano trasportare a Villa d’Almè la salma del motociclista, dove nei prossimi giorni si terrà il funerale.

Chi era Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo lavorava come operaio specializzato fustellatore da almeno 12 anni nell’azienda «Icis» di Mozzo. La famiglia è molto conosciuta a Villa d’Almè e nei paesi confinanti, in particolare la mamma Caterina gestisce il negozio di articoli sportivi situato a Paladina, sulla strada statale Villa d’Almè-Dalmine.