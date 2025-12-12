Arriva il Natale, tutte le iniziative a Sant’Omobono

Sarà un Natale speciale per la comunità di Sant’Omobono. Dietro le quinte c’è il grande lavoro dell’Associazione imprenditori di Sant’Omobono Terme (E20), fondata qualche mese fa da nove imprenditori locali con l’obiettivo di rilanciare il turismo e l’economia del territorio attraverso eventi e iniziative.

«Ci siamo occupati di organizzare qualcosa di nuovo, capace di valorizzare il territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un Natale davvero speciale» Fulcro delle attività, che si svolgeranno da venerdì 12 dicembre a martedì 6 gennaio, sarà piazza Nani Frosio, dove è stata allestita e inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Attorno alla pista sorgeranno una decina di casette che, a rotazione, ospiteranno street food, prodotti tipici e altre proposte.

Tutti gli eventi

Ad aprire le festività sarà l’arrivo di Santa Lucia, accompagnata dal suo asinello, attesa oggi - 12 dicembre - alle 18 da tanti bambini che animeranno la piazza. Avvicinandosi al Natale sono in programma anche la Grinch Night e l’Après-ski party, rispettivamente sabato 20 e martedì 23. Tra i due eventi si svolgerà anche la camminata dei Babbi Natale, in programma domenica 21, con partenza dalla piazza alle 8,30 e percorso fino alla Cornabusa, lungo un suggestivo sentiero impreziosito dalla presenza di numerosi presepi. La camminata è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Valle Imagna, dell’Asd Atletica Valle Imagna e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Sant’Omobono Terme.

Dopo Natale

Sabato 27 toccherà invece al «Baguette Day»: quattro panetterie del paese – Panificio Invernizzi Valeria di Valsecca, Pizzeria Panificio Dino, Panificio Frosio e Panificio Carminati «Il Forno» – realizzeranno una baguette gigante alla Nutella, che verrà poi offerta al pubblico. Tutte le altre iniziative verranno comunicate e ufficializzate dall’associazione sui canali social «santomobono eventi». «C’è tanto entusiasmo – commenta il presidente dell’associazione, Giordano Facchinetti – perché per la prima volta nel nostro paese ci sarà un’attrattiva di questo genere e speriamo possa avere successo». Per queste festività, continua, «ci siamo occupati di organizzare qualcosa di nuovo, capace di valorizzare il territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un Natale davvero speciale. Vogliamo dimostrare l’unione del tessuto commerciale del paese e abbiamo raccolto una grande adesione da parte dei commercianti di via Vittorio Veneto, che hanno contribuito all’installazione delle luminarie».

Santa Lucia in Valle Imagna