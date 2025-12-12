Cronaca / Valle Imagna
Venerdì 12 Dicembre 2025
Arriva il Natale, tutte le iniziative a Sant’Omobono
FESTIVITÀ. Oggi, venerdì 12 dicembre, Santa Lucia farà tappa in diversi Comuni della Valle Imagna.
Sarà un Natale speciale per la comunità di Sant’Omobono. Dietro le quinte c’è il grande lavoro dell’Associazione imprenditori di Sant’Omobono Terme (E20), fondata qualche mese fa da nove imprenditori locali con l’obiettivo di rilanciare il turismo e l’economia del territorio attraverso eventi e iniziative.
«Ci siamo occupati di organizzare qualcosa di nuovo, capace di valorizzare il territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un Natale davvero speciale»
Fulcro delle attività, che si svolgeranno da venerdì 12 dicembre a martedì 6 gennaio, sarà piazza Nani Frosio, dove è stata allestita e inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Attorno alla pista sorgeranno una decina di casette che, a rotazione, ospiteranno street food, prodotti tipici e altre proposte.
Tutti gli eventi
Ad aprire le festività sarà l’arrivo di Santa Lucia, accompagnata dal suo asinello, attesa oggi - 12 dicembre - alle 18 da tanti bambini che animeranno la piazza. Avvicinandosi al Natale sono in programma anche la Grinch Night e l’Après-ski party, rispettivamente sabato 20 e martedì 23. Tra i due eventi si svolgerà anche la camminata dei Babbi Natale, in programma domenica 21, con partenza dalla piazza alle 8,30 e percorso fino alla Cornabusa, lungo un suggestivo sentiero impreziosito dalla presenza di numerosi presepi. La camminata è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Valle Imagna, dell’Asd Atletica Valle Imagna e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Sant’Omobono Terme.
Dopo Natale
Sabato 27 toccherà invece al «Baguette Day»: quattro panetterie del paese – Panificio Invernizzi Valeria di Valsecca, Pizzeria Panificio Dino, Panificio Frosio e Panificio Carminati «Il Forno» – realizzeranno una baguette gigante alla Nutella, che verrà poi offerta al pubblico. Tutte le altre iniziative verranno comunicate e ufficializzate dall’associazione sui canali social «santomobono eventi». «C’è tanto entusiasmo – commenta il presidente dell’associazione, Giordano Facchinetti – perché per la prima volta nel nostro paese ci sarà un’attrattiva di questo genere e speriamo possa avere successo». Per queste festività, continua, «ci siamo occupati di organizzare qualcosa di nuovo, capace di valorizzare il territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un Natale davvero speciale. Vogliamo dimostrare l’unione del tessuto commerciale del paese e abbiamo raccolto una grande adesione da parte dei commercianti di via Vittorio Veneto, che hanno contribuito all’installazione delle luminarie».
Santa Lucia in Valle Imagna
E Santa Lucia farà tappa venerdì 12 dicembre in diversi Comuni della Valle Imagna. Già nel pomeriggio: a Capizzone arriverà alle 15,30 in oratorio. A Berbenno passerà per le vie di Piazzasco e arriverà in piazza alle 19,30, mentre alle 21 sarà a Pontegiurino nella chiesa della Sacra Famiglia. La Santa arriverà anche a Corna Imagna alle 20 in piazza della Rinascita e nella piazza di Locatello. Alla stessa ora, attraverserà le vie di Costa Valle Imagna. Alle 20 a Santa sarà al campo sportivo di Palazzago e alle 20,15 alla chiesa di Precornelli. Da qui partirà un corteo verso la parrocchiale. L’arrivo di Santa Lucia sarà festeggiato anche a Rota d’Imagna, alle 20,30, al piazzale delle scuole. A Strozza bambini e genitori l’aspetteranno alle 20,30 nella chiesa parrocchiale, mentre a Roncola San Bernardo sarà in piazza Marconi (e domani alle 10 in biblioteca).
