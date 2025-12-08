Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Lunedì 08 Dicembre 2025

Auto contro moto sulla Briantea, grave un 44enne di Barzana

L’INCIDENTE. All’altezza di Palazzago: una moto e un’auto si sono scontrate. Il motociclista, 44 anni di Barzana, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Remo Traina
Remo Traina
L’incidente a Palazzago
L’incidente a Palazzago

Palazzago

Incidente sulla Briantea all’altezza di Palazzago lunedì 8 dicembre: un uomo in moto e un automobilista si sono scontrati intorno alle 15.15. La vettura sopraggiungeva da Cisano quando è finito contro la moto all’altezza di via Volturno, a Gromlongo. La due ruote, dalle prima informazioni, pare percorresse la Brintea da Ponte San Pietro verso Cisano.

Incidente a Palazzago
Incidente a Palazzago

Nello schianto il motociclista, di 44 anni di Barzana, è caduto rovinosamente a terra e in ambulanza è stato trasferito all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni. Non è grave l’automobilista, di 81 anni.

Palazzago
Bergamo
Ponte San Pietro
Remo Traina
Carabinieri