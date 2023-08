Berbenno, trovato senza vita l’anziano villeggiante scomparso il 17 agosto

Carlo Meroni

Per cercare il pensionato in questi giorni si sono mobilitati oltre trecento tra vigili del fuoco, uomini della Protezione civile, Soccorso alpino e tanti volontari, gente del paese che ha cercato tra ruderi, scantinati, pollai, pensando che l’uomo avesse trovato rifugio non distante dal paese. Affetto da un principio demenza senile, Meroni non era solito camminare per più di un quarto d’ora. Le telecamere di una falegnameria sulla provinciale lo avevano immortalato per l’ultima volta alle 17,45 mentre camminava appoggiandosi al suo bastone di metallo rosso, con cappellino giallo e blu, maglietta blu, pantaloncini beige e scarpe nere. Gli abiti che i vigili del fuoco hanno subito riconosciuto. Probabilmente ha cercato rifugio per ripararsi dal temporale scoppiato poco dopo l’inizio della sua passeggiata. Ex vigile urbano, da quarant’anni con la famiglia veniva in vacanza a Berbenno. Lascia la moglie Annamaria e le figlie Stefania e Barbara che in questi giorni hanno assistito alle ricerche senza mai perdere la speranza.