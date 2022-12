Brumano, record demografico a sorpresa: è il Comune italiano che cresce di più

In quei borghi arroccati sulle valli, a volte è difficile arrivare. Spesso, è ancor più difficile rimanere: i servizi che diminuiscono, le infrastrutture che mancano, la vita che si complica. Che le valli soffrano uno spopolamento sempre maggiore, è sotto gli occhi di tutti. Ma con qualche sorprendente eccezione. Come il record di Brumano : negli ultimi dieci anni, è il Comune d’Italia che – in percentuale, ovviamente - ha visto maggiormente aumentare i propri residenti. Nel 2012 il piccolo centro della Valle Imagna contava 97 abitanti, a inizio 2022 è invece salito a 122: 25 cittadini in più, che in proporzione equivalgono a un incremento del 25,77%.