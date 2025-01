Caduta fatale di 40 metri sul monte Ocone: muore Michele Filippi di Sant’Omobono

È Michele Filippi , 69 anni di Sant’Omobono Terme, l’escursionista morto nel pomeriggio di martedì 31 dicembre sul monte Ocone , mentre stava affrontando una ferrata al torrione 11 verso la vetta, che raggiunge i 1350 metri di quota. Stando alle prime ricostruzioni si trovava proprio su uno degli ultimi torrioni quando qualcosa è andato storto. Forse a causa di un malore improvviso, l’escursionista è caduto per una quarantina di metri . Poco prima di precipitare nel vuoto è riuscito a chiedere aiuto e la macchina dei soccorsi si è attivata nell’immediato, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in montagna nel pomeriggio dell’ultimo giorno del 2024. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14,15 dalla frazione di Valsecca di Sant’Omobono Terme, nella zona del monte Ocone. Per il 69enne, però, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente avvenuto in ferrata, al torrione 11 del percorso classificato dai realizzatori come «impegnativo». Al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto: starà ai militari, intervenuti per gli accertamenti del caso, ricostruire le cause del drammatico infortunio in ferrata.