Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Mercoledì 19 Novembre 2025

Corna Imagna, c’è una nuova locandiera per la Roncaglia

LA STORIA. L’Antica Locanda, cuore del caratteristico borgo e dotata di osteria, trattoria, camere, sala lettura e punto informativo, riprenderà il servizio completo con Chiara Mazza, 45 anni.

AndreaTaietti
AndreaTaietti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Chiara Mazza gestirà l’Antica Locanda Roncaglia di Corna Imagna
Chiara Mazza gestirà l’Antica Locanda Roncaglia di Corna Imagna

Si è risolto in tempi rapidi il cambio al vertice dell’Antica Locanda Roncaglia di Corna Imagna. Dopo la chiusura avvenuta a metà ottobre, quando i precedenti gestori hanno lasciato dopo 13 anni, la storica infrastruttura di accoglienza si prepara a ripartire.

La riapertura è fissata per venerdì 21 novembre sotto una nuova guida. Il Centro Studi Valle Imagna, proprietario della struttura, ha infatti formalizzato l’accordo per il proseguimento dell’attività. L’Antica Locanda, cuore del caratteristico borgo e dotata di osteria, trattoria, camere, sala lettura e punto informativo, riprenderà così il servizio completo. Nei giorni scorsi il presidente del Centro studi Valle Imagna, Giorgio Locatelli, ha sottoscritto un contratto di comodato modale decennale per la gestione.

A guidare l’infrastruttura sarà ora Chiara Mazza, 45 anni, originaria di Novate Milanese, nuova locandiera che vanta esperienze pregresse nel settore della ristorazione, in particolare nei rifugi di montagna. «Il mio compagno – racconta Chiara Mazza –, che è bergamasco, conosceva la locanda e io mi ero innamorata del posto. Così ho deciso di candidarmi per gestirlo quando ho saputo che la precedente gestione avrebbe lasciato».

La nuova gestione manterrà la medesima linea dei predecessori: l’apertura sarà garantita dal mercoledì alla domenica. «L’offerta gastronomica resterà fedele alla tradizione locale – continua Mazza –. Cucina tradizionale della valle e bergamasca in generale, piatti della tradizione. Polenta con carni e paste fresche. C’è poi il B&B con stanze di sopra. E in preparazione due bilocali gestiti da noi in un caseggiato vicino». L’imminente riapertura del 21 novembre servirà per rodare il servizio, che vedrà in parte la conferma dello staff precedente, con qualche nuovo inserimento.
Soddisfatto il direttore del Centro studi, Antonio Carminati: «Alla nuova locandiera il Centro studi Valle Imagna manifesta i più sentiti e sinceri auguri per una gestione proficua e ricca di soddisfazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corna Imagna
Bergamo
Novate Milanese
Vacanze
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Chiara Mazza
Giorgio Locatelli
Antonio Carminati
centro studi valle imagna