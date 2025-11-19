Corna Imagna, c’è una nuova locandiera per la Roncaglia

Si è risolto in tempi rapidi il cambio al vertice dell’Antica Locanda Roncaglia di Corna Imagna. Dopo la chiusura avvenuta a metà ottobre, quando i precedenti gestori hanno lasciato dopo 13 anni, la storica infrastruttura di accoglienza si prepara a ripartire.

La riapertura è fissata per venerdì 21 novembre sotto una nuova guida. Il Centro Studi Valle Imagna, proprietario della struttura, ha infatti formalizzato l’accordo per il proseguimento dell’attività. L’Antica Locanda, cuore del caratteristico borgo e dotata di osteria, trattoria, camere, sala lettura e punto informativo, riprenderà così il servizio completo. Nei giorni scorsi il presidente del Centro studi Valle Imagna, Giorgio Locatelli, ha sottoscritto un contratto di comodato modale decennale per la gestione.

A guidare l’infrastruttura sarà ora Chiara Mazza, 45 anni, originaria di Novate Milanese, nuova locandiera che vanta esperienze pregresse nel settore della ristorazione, in particolare nei rifugi di montagna. «Il mio compagno – racconta Chiara Mazza –, che è bergamasco, conosceva la locanda e io mi ero innamorata del posto. Così ho deciso di candidarmi per gestirlo quando ho saputo che la precedente gestione avrebbe lasciato».