Delitto Ziliani, in aula il resoconto del medico legale

Nuova udienza, giovedì 2 febbraio, davanti alla prima sezione della Corte d’Assiste di Brescia per il processo sull’omicidio e l’occultamento del cadavere di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 55 anni scomparsa l’8 maggio 2021 a Temù, in alta Valcamonica, e trovata senza vita l’8 agosto dello stesso anno nei pressi della pista ciclabile che costeggia il fiume Oglio, nel territorio dello stesso comune. Sono imputati Silvia e Paola Zani – due delle tre figlie di Laura Ziliani – e Mirto Milani, bergamasco di Roncola San Bernardo. «Potete tenere la testa alta, questo non è un luogo di espiazione», il richiamo del presidente della Corte d’Assise di Brescia Roberto Spanó agli imputati in apertura di udienza. Poi l’intervento del professor Andrea Verzeletti, primario di medicina legale degli Spedali civili di Brescia.