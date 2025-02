Domenica di incidenti: cinque persone ferite tra Pontida e Palazzago

A Pontida , si sono scontrate frontalmente due auto. Tre persone sono rimaste ferite, nessuna delle quali in modo grave: si tratta di tre uomini di 24, 26 e 58 anni.

L’incidente lungo la Briantea, all’altezza dello svincolo con la via Stazione. Il 118 ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze: i feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le loro ferite sono parse fortunatamente non gravi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Bergamo.