Frana a Ponte Pietra, strada aperta in Valle Imagna

Il pericolo di nuovi smottamenti

«Fortunatamente non ci sono danni a persone o cose – spiega il sindaco Ivo Manzoni – ma la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per pericolo che ci sia altro materiale, soprattutto piante, che potrebbe cadere in strada. Abbiamo provveduto ad allertare subito la Provincia, che a sua volta ha attivato la ditta incaricata del “pronto intervento”. La zona dove si è verificato il distacco è tra Ponte Pietra e la seconda galleria , e a regola non era soggetta a smottamenti. Il problema, oltre ai massi, sono anche le tante piante che si sono sradicate e sono pericolanti e pericolose, a rischio caduta in strada. Da qui l’esigenza di chiudere la strada a titolo precauzionale».

Il traffico deviato il 7 maggio

Una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Zogno si è recata in località Ponte Pietra per deviare il traffico veicolare leggero sulle alternative nel pomeriggio del 7 maggio, così come pure incaricati della Provincia a monte della frana per fare altrettanto con i pendolari in discesa verso valle. Traffico quindi deviato sulla comunale Cepino-Bedulita e poi la strada provinciale 16 di Capizzone e su Strozza, Capizzone, Medega, la provinciale 14 e poi Bedulita e Cepino. Unica eccezione eventuali autoarticolati, autorizzati a transitare sulla corsia libera da detriti, perché impossibilitati a farlo sulle stradine alternative. Poco dopo le 20 un albero è caduto occupando una corsia della strada che da San Pellegrino in località Antea va verso Dossena. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno tagliato la pianta e liberato la corsia.